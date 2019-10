Waldbrände in Kalifornien fordern mehrere Todesopfer

Die seit einigen Tagen wütenden Waldbrände im Süden Kaliforniens haben mehreren Menschen das Leben gekostet. In Calimesa östlich der Millionenmetropole Los Angeles erfassten die Flammen einen Wohnwagenpark, dort kamen zwei Bewohner ums Leben, wie das Sheriffbüro von Riverside County am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Ein drittes Opfer, ein Anrainer in einem anderen Brandgebiet nördlich von Los Angeles, sei an einem Herzinfarkt gestorben, hatte die Feuerwehr zuvor bekanntgegeben. Eine veränderte Wetterlage mit nachlassenden Winden und kühleren Brisen vom Pazifik trug am Wochenende aber dazu bei, die Lage zu entspannen.