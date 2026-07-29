Mehr Flugzeuge, mehr Einsatzkräfte: Griechenland rüstet gegen Waldbrände auf

Auf der bei Urlaubern beliebten griechischen Ägäis-Insel Paros kämpfen Feuerwehrleute seit Stunden gegen einen großen Waldbrand. Mehrere Ortschaften wurden wegen der vorrückenden Flammenfront evakuiert, Bewohner sollten laut Medienberichten auf Geheiß der Rettungskräfte an die Strände flüchten. Die Feuerwehr auf der Kykladen-Insel ist laut der Zeitung Proto Thema seit Dienstag mit Dutzenden Kräften im Dauereinsatz und forderte Unterstützung an.

Diese kommt von umliegenden Inseln wie Naxos und Syros sowie vom Festland. Insbesondere die Ortschaft Agkairia sei von den Flammen bedroht, hieß es. Flüge mit Löschflugzeugen und Helikoptern wurden demnach über Nacht unterbrochen, sollten bei Tagesanbruch aber wieder aufgenommen werden. Erschwert würden die Löscharbeiten durch kräftigen Wind, der Meteorologen zufolge heute noch stärker werden dürfte.