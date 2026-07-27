Schon wieder: 8 Meter langer Wal vor Ostseeküste aufgetaucht

Im Hafen von Wismar, wo einst Buckelwal "Timmy" erstmals gesichtet wurde, ist erneut ein Wal aufgetaucht. "Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar gegen 9 Uhr durch das Hafenamt Wismar gemeldet und wird seitdem beobachtet", teilte das Schweriner Umweltministerium am Montag mit. Um welche Walart es sich handelt, könne bisher nicht abschließend gesagt werden. Auch die Größe lasse sich vorerst nur schätzen - er sei nach ersten Beobachtungen etwa acht Meter lang."

Anfang März war der später als „Timmy“ bekanntgewordene Buckelwal im Hafen von Wismar aufgetaucht. Sein anschließendes Schicksal samt aufwendiger Rettungsversuche hatten international Aufsehen erregt. Danach war Mitte Juli erneut ein großer Wal vor der schleswig-holsteinischen Küste gesehen worden, etwa vor Heiligenhafen. Und am vorigen Freitag hatte das schleswig-holsteinische Umweltministerium die Sichtung eines Buckelwals in der Flensburger Förde bestätigt. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge vermutlich um ein Tier, das zuvor bereits in Schottland, Dänemark und in der Kieler Förde beobachtet worden war. Offen blieb aber, ob es dasselbe Tier war wie bei Heiligenhafen.