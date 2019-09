"Wal-Gefängnis" in Russland: Es wird langsam eng

Jetzt geht es um die Belugas

Dort waren 100 Wale auf engstem Raum eingesperrt. "Doch es sind weiterhin 75 Belugas in dem Wal-Gefängnis", so Targuljan. „Die Behörden haben versprochen, dass sie noch in diesem Jahr freikommen.“ Nach seiner Einschätzung könnte das durchaus noch vor dem Wintereinbruch gelingen, wenn der Transport ohne Pause weiter fortgesetzt werde.