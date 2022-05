Wärterin soll mutmaßlichem US-Mörder zur Flucht verholfen haben

Vicky White hatte Case White Freitagfrüh aus dem Gefängnis von Lauderdale County abgeholt - angeblich, um ihn zu einer psychologischen Untersuchung vor Gericht zu bringen. Die beiden kamen aber nie im Gericht an und verschwanden. Bald wurde klar, dass es nie einen solchen Termin gegeben hatte. Vicky White verstieß zudem gegen eine Regel, wonach gefährliche Straftäter von mindestens zwei Beamten begleitet werden müssen.

Es gebe "absolut" die Möglichkeit, dass die beiden eine Beziehung hätten, sagte Sheriff Singleton bei einer Pressekonferenz. Sicher sei dies aber nicht. "Wir wissen, dass sie teilgenommen hat", sagte der Sheriff über die Flucht des Häftlings. "Ob sie es willentlich gemacht hat, oder ob sie irgendwie gezwungen oder bedroht wurde, sich an diesem Ausbruch zu beteiligen, ist nicht wirklich sicher." Vicky White habe ihre Kollegen am Freitag überzeugt, dass sie die einzige verfügbare Beamtin mit Schusswaffenlizenz sei, um den mehr als zwei Meter großen und 118 Kilogramm schweren Häftling zum Gericht zu bringen, erklärte Sheriff Singleton. Der 38-Jährige sei dann mit Hand- und Fußfesseln in einen Streifenwagen gesetzt worden. Der Wagen wurde später leer auf einem Parkplatz gefunden.

Hinweise auf Komplizenschaft

Den Behörden zufolge gibt es gleich mehrere Hinweise auf eine Komplizenschaft der Aufseherin. Der Freitag war ihr letzter Tag in dem Job - sie sollte dann in den Ruhestand gehen. Außerdem hatte sie etwa einen Monat zuvor ihr Haus verkauft.

Der US Marshals Service, der für die Fahndung nach flüchtigen Straftätern mitverantwortlich ist, hatte am Sonntag eine Belohnung von 10.000 Dollar für Hinweise zum Aufenthaltsort von Case White und Vicky White ausgelobt. Die Gefängniswärterin wurde zu diesem Zeitpunkt noch als "vermisst und gefährdet" eingestuft.

Case White hatte 2020 den Mord an einer 58-Jährigen im Jahr 2015 gestanden. Zum Zeitpunkt des Geständnisses saß er bereits eine 75-jährige Gefängnisstrafe wegen anderer Straftaten ab. Die Behörden beschreiben ihn als "extrem" gefährlich. "Er hat nichts zu verlieren", sagte Sheriff Singleton.