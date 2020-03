Vulkan Merapi auf Java wieder ausgebrochen

Er ist fast 3000 Meter hoch und einer der aktivsten Vulkane der Welt: Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist am Dienstag wieder ausgebrochen. Die Aschesäule stieg am Dienstag etwa sechs Kilometer hoch in den Himmel.

Der Ausbruch habe mehr als sieben Minuten gedauert, teilte die Geologie- und Katastrophenschutzbehörde mit. Am Flughafen in der Stadt Solo wurde der Betrieb eingestellt, nach Angaben eines Sprechers fielen vier Flüge aus.