Vulkan Anak Krakatau büßte zwei Drittel seiner Höhe ein

Hunderte Tote nach Flutwelle

Nach dem Ausbruch des Anak Krakatau am Samstag vergangener Woche hatte eine verheerende Flutwelle die Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda überrollt. Die Flutwellen trafen im Süden Sumatras und im Westen Javas an Land. Nach Behördenangaben kamen mindestens 426 Menschen ums Leben, mehr als 7.000 weitere wurden verletzt. 23 Menschen gelten noch als vermisst. Fast 1.300 Häuser wurden zerstört.

Die Sicherheitszone rund um den Krater wurde von zwei auf fünf Kilometer erweitert. Wegen der anhaltenden Aktivität des Vulkans wurden aus Furcht vor weiteren Flutwellen mehr als 40.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Im dem am stärksten betroffenen Bezirk Pandeglang im Westen von Java nahmen am Samstag Tausende Muslime an einem Massengebet teil. Sie gedachten der Opfer und beteten für die Sicherheit ihrer Häuser.