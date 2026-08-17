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Welt

Nach Wanderung auf Vulkan Ätna: Mann (30) stirbt nach Blitzeinschlag

Ein 30-jähriger US-Tourist ist am Sonntagabend auf dem Ätna auf Sizilien vom Blitz getroffen worden und später im Krankenhaus in Catania gestorben.
17.08.2026, 16:49

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Der Ätna über der Stadt im Abendlicht.

Der Mann soll den Vulkan über einen gesperrten Bereich bestiegen haben, als ein Gewitter aufzog. Rettungskräfte bargen den Wanderer gegen 20.00 Uhr in bereits kritischem Zustand und brachten ihn in das Krankenhaus in Catania. Dort kam er tot an.

Lavaströme und Explosionen: Alarm beim Ätna, hunderte Flüge gestrichen

Probleme im Flugverkehr wegen Vulkanaktivität

Der Ätna, Europas höchster aktiver Vulkan, hat zuletzt mit spektakulären Ausbrüchen zahlreiche Touristen angezogen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft.

Vulkan Italien
Agenturen, seta  | 

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