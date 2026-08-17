An einem Krater des Ätna ist am Sonntag erneut intensive explosive Aktivität registriert worden. Das vulkanische Tremor-Signal, das Hinweise auf die im Inneren des Vulkans vorhandene Energie in den Magmakanälen gibt, ist wieder angestiegen und liegt weiterhin auf sehr hohem Niveau, geht aus Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) und dessen Observatorium in Catania hervor.

Die Warnstufe für den Flugverkehr (VONA) blieb nach Angaben des INGV zunächst auf Orange. Sorge besteht, dass der Airport wieder geschlossen werden könnte. Lava wurde aus Öffnungen in Höhen von 2.750 und 1.990 Metern über dem Meeresspiegel ausgestoßen. Die am weitesten vorgedrungenen Lavaströme haben demnach eine Höhe von 1.395 Metern erreicht. Zwischen 9.40 und 12.40 Uhr kam es am Nordostkrater zu einer Reihe kurz andauernder Explosionen. Dabei entstand eine Aschewolke, die sich im Gipfelbereich in südöstlicher Richtung verteilte.

Seismische Aktivität verstärkte sich deutlich

Auch die seismische Aktivität verstärkte sich deutlich. Seit dem späten Samstagabend schwankte die durchschnittliche Amplitude des vulkanischen Tremors zunächst zwischen niedrigen und mittleren Werten. Im Laufe des Tages nahm sie zunehmend zu und lag ab etwa 18.00 Uhr im Bereich hoher Werte.

Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. Die Betreibergesellschaft SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre. Am Sonntag verlief der Flugverkehr auf dem größten Airport der Insel normal.