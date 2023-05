Vulkan Ätna ausgebrochen: Österreicher sitzen fest

Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna am Sonntag erneut ausgebrochen. In den frühen Morgenstunden sei eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie am Sonntag mit. Auf Fotos war zu sehen, wie Lava und Asche aus dem Krater auf der Süd-Ost-Seite kamen.