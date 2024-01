Vorwürfe gegen Italiens Olivenölproduktion: Mangelnde Sauberkeit und Betrug

Skandal um gepanschtes Olivenöl in Roms Restaurants

Die Staatsanwaltschaft von Rom hatte kürzlich eine Untersuchung über die Verwendung von gepanschtem Öl in Lokalen der italienischen Hauptstadt aufgenommen. Ermittelt wird wegen Lebensmittelfälschung und Vertriebs gestohlener Waren, wie italienische Medien berichteten.

50 Restaurants in Rom sollen das gepanschte Öl verwendet haben. Die Ermittlungen hatten bei einem in Apulien ansässigen illegalen Hersteller begonnen.

➤ Mehr lesen: Ermittlungen in Rom wegen gepanschten Olivenöls in Restaurants

Das Öl wurde zu einem Preis von drei Euro pro Liter verkauft, während echtes naturreines Olivenöl durchschnittlich neun Euro pro Liter kostet.

Es wurde von mehreren Lokalen in Rom, darunter in den Ausgehvierteln Trastevere und Testaccio, und sogar in der Kantine des Bildungsministeriums in Rom verwendet, geht aus den bisherigen Ermittlungsergebnissen hervor.