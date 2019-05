Vom Winde verweht: Fensterputzer aus 250 Meter Höhe gerettet

Rettung in extremer Höhe

Der Korb hing weit vom Gebäude entfernt, sodass nicht mit Leitern gerettet werden konnte. Infolge durchbrach die Feuerwehr die Glasfassade durch, stoppte den hin und her schwingenden Korb und zog die Fensterputzer in das Innere des Gebäudes. Obwohl es „angespannte Momente“ gegeben habe, sei die Rettung insgesamt "ziemlich schnell" verlaufen, so Feuerwehrsprecher Benny Fulkerson.Er habe selbst in seiner Zeit bei der Feuerwehr noch nie eine Rettungsaktion in dieser Höhe miterlebt.

Einer der Putzer wurde leicht verletzt, der andere kam unbeschadet davon.