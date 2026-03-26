Erster Fall in Europa: Mann mit Vogelgrippe-Virus infiziert

In Italien ist der erste Fall eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infizierten Menschen festgestellt worden. Es handle sich dabei um den ersten Fall in Europa, bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat.

Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet. Dies bestätigt, dass bisher keine Übertragung des Vogelgrippevirus A(H9N2) von Mensch zu Mensch bei Vogelgrippeviren nachgewiesen wurde. "Es besteht daher keine Alarmlage in Italien", versicherte der Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienangaben. Dennoch sei die Überwachung durch das Gesundheitsministerium aktiv.