TV-Debatte: Bürgermeister-Kandidat schlug Rivalen mit dem Sessel

Szenen einer im Fernsehen übertragenen Debatte zwischen Konkurrenten um das Bürgermeisteramt in Brasiliens größter Stadt São Paulo gehen gerade um die Welt.

Pablo Marçal, ein rechtsextremer Influencer, der gerade am Wort war, wurde dabei von einem anderen Kandidaten um das begehrte Amt mit einem Stuhl geschlagen. Der Täter José Luiz Datena, seines Zeichens ein Fernsehmoderator, hatte sich von seinem Kontrahenten so sehr provoziert gefühlt, dass bei ihm alle Sicherungen durchbrannten. Marçal hatte nämlich gesagt, Datena sei nicht Manns genug, um ihn so zu schlagen, wie er es zuvor angedroht hatte.