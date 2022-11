Viele Tote nach Brand in russischem Nachtclub

Bei einem schweren Brand in einem Nachtclub in der russischen Stadt Kostroma sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer habe sich in dem nĂ€chtlichen VergnĂŒgungszentrum rasant auf einer FlĂ€che von etwa 3.500 Quadratmetern ausgebreitet, teilten die Behörden am Samstag mit. Es gab demnach auch mehrere Verletzte. Das Dach in dem flachen GebĂ€ude des seit Jahrzehnten populĂ€ren Clubs "Poligon" sei eingestĂŒrzt, heiß es.