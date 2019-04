Viele französische Polizisten sind am Ende: Zu viele Dienste, kein Respekt

Ein 49-jähriger Anhänger der Gelbwesten hatte am Osterwochenende in Paris lautstark prozessiert. Dafür wurde er am Dienstag von einem Gericht in Paris zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der gelernte Koch muss außerdem 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, eine neue Stelle suchen und den beiden Polizisten, die ihn verklagt hatten, ein Schmerzensgeld von jeweils 500 Euro bezahlen.

Der Sprechchor „Bringt euch um“ bei den Protesten spielte auf insgesamt 28 Suizide unter Polizisten seit Beginn des Jahres an. 2018 nahmen sich 68 Einsatzkräfte das Leben. Das sei alarmierend. Polizeigewerkschafter beklagen üble Arbeitsbedingungen und eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft.