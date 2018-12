Video zeigt brutalen Polizei-Angriff auf Mutter mit Baby

Die New Yorker Polizei steht in der Kritik, weil Beamte eine junge Frau und ihr Baby aggressiv angegangen haben sollen. In einem Video sind Polizisten zu sehen, die die am Boden liegende Mutter festnehmen wollen, einer versucht, ihr das einjährige Baby zu entreißen. Die Frau ruft: „Sie verletzen meinen Sohn“ und: „Ich flehe Sie an.“ Zudem ist ein Polizist zu sehen, der einen Elektroschocker in Richtung umstehender Beobachter schwenkt.