"Meine Kinder sind hier", entschuldigt sich NBC-Reporterin Courtney Kube. Während eines Live-Einstiegs zur Offensive der Türkei in Nordsyrien im Studio in Washington taucht plötzlich ihr vierjähriger Sohn im Bild auf und will die Aufmerksamkeit seiner Mutter.

Kube reagiert gelassen und lacht, der Sender wechselt prompt auf eine Karte des betroffenen Gebietes.