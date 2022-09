Video: Starfußballer Figo kickt in Schwerelosigkeit

„Fußball überschreitet Grenzen“

erklärt der 49-jährige Figo nach dem Parabolflug.

So wird ein besonderes Flugmanöver genannt, bei dem im inneren der Maschine für fast eine halbe Minute Schwerelosigkeit erzeugt wird. Und so schweben Spieler, Schiedsrichter und Ball in drei Dimensionen. Was Figo nicht daran hindert zu dribbeln und einen gekonnten Fallrückzieher hinzulegen, wie in dem Video der Aktion zu sehen ist.