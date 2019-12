Video: Schweizer Polizei erwischt Sturmtruppler im Halteverbot

Passend zum Start von " Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hat die Polizei im Schweizer Kanton Bern ein witziges Video in Anspielung auf die Weltraumsaga veröffentlicht. In dem Clip der Kantonspolizei stellen Sturmtruppen aus " Star Wars" ihr Raumschiff im Halteverbot ab. Zwei Polizisten weisen die Parksünder zurecht und nutzen dafür die Macht, die übersinnliche Kraft der Jedi in den Filmen.