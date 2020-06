Video: Schlammlawine in Norwegen reißt Häuser ins Meer

An Norwegens Nordküste, am Ende des Altafjords, liegt die Gemeinde Alta. Über mehrere Stunden haben sich nach schweren Regenfällen am Mittwoch Erdmassen in Bewegung gesetzt. Am Schluss ging alles ganz schnell.

Die Bewohner der Häuser waren bereits in Sicherheit gebracht, als insgesamt acht Häuser an der Küste unaufhaltbar ins Meer rutschten.