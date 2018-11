Video: Nordwesten Chinas von heftigem Sandsturm getroffen

Dichter Smog in Peking

In der chinesischen Hauptstadt Peking herrschte unterdessen am Montag dichter Smog. Viele Bewohner trugen zum Schutz Atemmasken. Nach Angaben der Website für Luftqualitätsmessung, aqicn.org, betrug die Feinstaub-Konzentration in der Luft über Peking fast das 15-fache des Wertes, den die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) als Obergrenze empfiehlt. Smog ist in der Millionenmetropole ein Dauerproblem.