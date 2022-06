Video: Hund schaltet Herd ein und verursacht Brand

Im US-Bundesstaat Missouri hat ein Hund einen Brand in einer K√ľche verursacht, wie Videoaufnahmen zeigen.

Am Video sieht man den Familienhund, wie er erst neugierig in der K√ľche schn√ľffelt und dann mit den Vorderpfoten auf den Herd springt - dort steht offenbar Essen. Beim Herunterspringen streift er mit den Pfoten die Schalter am Herd und schaltet ihn damit ein. Als der Hund den Raum verl√§sst, f√ľllt dieser sich mit Rauch, bis pl√∂tzlich eine Flamme emporsticht, bald brennt die K√ľchenzeile.