Versorgungsflug zur ISS verzögert sich wegen schlechten Wetters

Wegen schlechter Wetterbedingungen ist der Start eines mit Nachschub für die Internationale Raumstation ISS beladenen US-Raumtransporters um einen Tag verschoben worden. Die unbemannte Kapsel "Cygnus" werde nun am Freitag um 10.23 Uhr (MEZ) ins All abheben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag mit.

Der Raumtransporter hat mehrere Tonnen Fracht geladen, darunter Material für wissenschaftliche Experimente. Die "Cygnus" soll am Sonntag (10.30 MEZ) an der ISS andocken.