"Verrückt": Polizei jagt ausgebrochene Zebras, ein Tier wird noch vermisst

Die Polizei im US-Bundesstaat Washington hat drei ausgebrochene Zebras eingefangen. Der Aufenthaltsort eines vierten Zebras ist unklar, wie Polizeisprecher Rick Johnson am Montag sagte. Demnach waren die Tiere bereits am Sonntagmittag (Ortszeit) nahe einer Autobahn bei Seattle entkommen. Der Besitzer - eine Privatperson - war gerade mit ihnen auf dem Weg in den etwas weiter östlich liegenden Bundesstaat Montana und hatte angehalten, um den Transporter zu sichern.