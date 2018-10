Vermisster Interpol-Chef: Ehefrau zeigt letzte Nachricht

Die Ehefrau des verschwundenen Interpol-Chefs Meng Hongwei hat an die internationale Staatengemeinschaft appelliert, sich für die Suche nach ihrem Mann einzusetzen. "Diese Angelegenheit geht die internationale Gemeinschaft an", sagte Grace Meng am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Lyon. Sie gehe davon aus, dass ihr Mann in Gefahr sei.

Der Chinese Meng ist seit einer China-Reise Ende September verschwunden. Interpol verlangte von Peking eine Erklärung.

Grace Meng hat seit dem 25. September nichts mehr von ihrem Mann gehört. Bei der Pressekonferenz in einem Hotel im französischen Lyon, wo die internationale Polizeiorganisation ihren Sitz hat, verlas sie am Sonntag mit zitternder Stimme eine Erklärung auf Chinesisch und anschließend auf Englisch. Aus Angst um ihre Sicherheit drehte sie sich mit dem Rücken zu den Kameras und wollte nicht fotografiert werden.