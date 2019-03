Vermisste Schwestern nach zwei Tagen im Wald gefunden

Als "absolutes Wunder" bezeichnete der örtliche Sheriff vom kalifornischen Humboldt County, William Honsal, das Überleben von Leila (8) und Caroline (5): Die beiden Schwestern wurden fast zwei Tage lang vermisst, doch letztlich gesund in einem Waldstück wenige Kilometer von ihrem Zuhause gefunden worden. Das berichtet der Spiegel Online.

Die Mädchen seien dehydriert und unterkühlt gewesen. Dass die beiden in dieser rauen Umgebung überlebt hätten, sei unglaublich, so der Sheriff. Zu verdanken hätten sie dies einem Überlebenstraining, an dem die Schwestern teilgenommen hätten.