Verloren in der Wildnis: Wanderin lebendig gefunden

"Ausgesetzt in der Wildnis" - Diese Dame hat Survival-Künstler und TV-Star Bear Grylls erfolgreich imitiert. Mehr als zwei Wochen nach ihrem Verschwinden in der Wildnis von Hawaii ist eine US-Wanderin Amanda Eller lebend gefunden worden.

Die 35-jährige wurde am Freitag auf der zum Archipel gehörenden Insel Maui von einem Helikopter in der Nähe eines Flussbetts am Fuße einer Schlucht entdeckt. " Amanda wurde gefunden", hieß es auf einer eigens für die Suche eingerichteten Facebook-Seite.