"Menschen flogen durch die Kabine": Dutzende Verletzte bei Flug nach Auckland

Beim Flug der Latam Airlines LA800 von Sydney nach Auckland hat ein " technisches Problem " starke Bewegungen und heftige Turbulenzen an Bord eines Boeing 787-9 Dreamliners ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand (RNZ) mit Verweis auf die chilenische Fluggesellschaft Latam.

Die Maschine sollte eigentlich am Abend in Richtung Santiago de Chile weiterfliegen. Der Flug wurde jedoch zunächst gestrichen und auf Dienstag verschoben. Was genau den Zwischenfall ausgelöst hat, ist nach wie vor unklar.

Probleme bei Boeing

Die Probleme bei Boeing reißen nicht ab. Im Januar war bei einem Zwischenfall mit einer so gut wie neuen Boeing 737-9 Max der Alaska Airlines kurz nach dem Start ein Rumpf-Fragment herausgebrochen. Die mehr als 170 Menschen an Bord kamen weitgehend mit einem Schrecken davon. Wie am Wochenende bekannt wurde, ermittelt in dem Fall mittlerweile das US-Justizministerium.