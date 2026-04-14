In einem Postsortierzentrum in der niederländischen Gemeinde Beek beim Flughafen Maastricht-Aachen meldete ein Mitarbeiter ein verdächtiges Paket. Darin befand sich ein großer Teddybär mit auffälligen Nähten auf der Rückseite. Bei der Kontrolle entdeckten Polizeibeamte im Inneren ein kleines Vermögen: 50.000 Euro Bargeld.

Absender und Empfänger der Sendung stehen nun im Fokus der Ermittlungen.