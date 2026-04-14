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50.000 Euro in Teddybär versteckt: Verdächtiges Paket sichergestellt

In einem niederländischen Postverteilerzentrum entdeckte die Polizei in einem Teddybär 50.000 Euro Bargeld.
14.04.2026, 11:11

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Ein Teddybär wird geöffnet, zahlreiche 50-Euro-Scheine liegen auf dem Tisch daneben.

In einem Postsortierzentrum in der niederländischen Gemeinde Beek beim Flughafen Maastricht-Aachen meldete ein Mitarbeiter ein verdächtiges Paket. Darin befand sich ein großer Teddybär mit auffälligen Nähten auf der Rückseite. Bei der Kontrolle entdeckten Polizeibeamte im Inneren ein kleines Vermögen: 50.000 Euro Bargeld. 

Absender und Empfänger der Sendung stehen nun im Fokus der Ermittlungen.

50.000 Euro in Innenfutter von Teddy versteckt

Wie die örtliche Polizei in einer Aussendung berichtet, wurde nach der Meldung aus dem DHL-Postsortierzentrum eine Streife geschickt. Die Beamten ertasteten harte Stellen im Inneren des Stofftiers und wurden auf unregelmäßige Nähte an Kopf und Rücken aufmerksam, die darauf hindeuten, dass der Teddybär geöffnet und anschließend wieder verschlossen worden war. 

"Was wir als Nächstes gefunden haben, hatten wir nicht erwartet", heißt es in dem Beitrag, der mehrere Bilder des außergewöhnlichen Funds zeigte. 

Insgesamt 1.000 gefaltete 50-Euro-Geldscheine versteckten sich im Innenfutter. Die 50.000 Euro wurden sichergestellt und der forensischen Abteilung zur weiteren Untersuchung übergeben. 

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Wer das Paket verschickt hat und für wen es letztlich bestimmt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Post & Paketdienste Niederlande
kurier.at, mka  | 

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