Verdacht auf Vergewaltigung: Deutsche Urlauber auf Mallorca festgenommen

Fall erinnert an Gruppenvergewaltigung

Der Fall erinnert an eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im Juli, bei der mehrere deutsche Urlauber auf Mallorca eine 18-Jährige aus Deutschland zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut haben sollen.

Auch in diesem Fall lernte das Opfer einen Mann der Gruppe an der Playa kennen. Von den sechs anfänglich festgenommenen Deutschen befinden sich vier weiter auf Mallorca in U-Haft.