Drei Wochen nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 4.700 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 4.743 Tote gezählt worden, erklärte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez am Dienstag im Onlinedienst Telegram.

16.740 Menschen wurden demnach verletzt, die meisten von ihnen wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Zur Zahl der Vermissten machten die Behörden weiterhin keine Angaben.