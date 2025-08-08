Die Geschichte von Paul Harvey könnte aus einem Film stammen. Der 51-Jährige aus Attleborough, in der englischen Grafschaft Norfolk, überlebte eine Krebserkrankung. Nachdem sein langer Leidensweg hinter im lag, war das Glück ihm wieder hold: Harvey gewann eine Million Pfund im Lotto. Das Video, in dem er seinem Sohn die Neuigkeit von dem Gewinn mitteilt, wird derzeit vielfach auf Social Media geteilt.

Pure Freude: Vater berichtet Sohn von Lottogewinn Paul Harvey selbst musste die frohe Neuigkeit erst einmal verdauen. "Ich dachte zuerst, das sei Betrug!". Eine Woche nach der Ziehung erhielt er eine E-Mail der britischen National Lottery, das ihn aufforderte, sein Bankkonto zu überprüfen. Dann erst begriff der alleinerziehende Vater, der eine zweijährige Therapie gegen Darmkrebs hinter sich gebracht hatte, dass er plötzlich zum Millionär geworden ist. Den Moment, als er seinem Teenager-Sohn davon berichtete, hielt der 51-Jährige mit einem Video fest. Nachdem sein Sohn von der Schule nach Hause gekommen war, fragt sein Vater ihn mit deutlich emotionaler Stimme: "Wie viele Millionäre kennst du?" Als der Jugendliche realisiert, was sein Vater ihm da mitteilte, fallen sich die beiden jubelnd in die Arme: