Am Sonntag, dem 19. Juli, soll es in Würselen in der Städteregion Aachen (Nordrhein-Westfalen) zu einem folgenschweren Vorfall gekommen sein: Ein Vater wurde von Anwohnern dabei beobachtet, wie er sein zwei Monate altes Kind zunächst mitsamt dem Auto-Kindersitz zu Boden geworfen und den Säugling anschließend auf offener Straße geschüttelt haben soll.

Vater bei Misshandlung von Säugling beobachtet

Wie der WDR unter Berufung auf Informationen der Staatsanwaltschaft Aachen berichtet, soll der Familienvater sein Baby, das sich zu dem Zeitpunkt in einem Auto-Kindersitz befand, aus einem Hausflur in Richtung Straße geworfen haben. Nach Angaben von Anwohnern soll der Mann den Säugling anschließend aus der Babyschale genommen und ihn auf offener Straße geschüttelt haben, während er weiterging.

Die Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, reagierten sofort und setzten laut Staatsanwaltschaft einen Notruf ab.