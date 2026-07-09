Im Bikini in die Altstadt? Wo dafür 200 Euro Strafe drohen

Auf Reiseblogs im Internet wird Varenna nicht selten als einer der schönsten Orte Norditaliens beschrieben – und wer schon einmal am Comer See war, ist an dem Dorf mit den bunten Häusern, engen Gassen und der lebhaften Uferpromenade vermutlich auch schon vorbeigekommen.

Ein Geheimtipp ist Varenna nämlich längst nicht mehr: Täglich besuchen im Durchschnitt 17.500 Touristen das einst idyllische Fischerdörfchen. Für die nicht einmal 700 Bewohner wird der gewaltige Andrang zunehmend zur Qual. „Varenna ist ein bezaubernder Ort und heißt jedes Jahr Hunderttausende Besucher willkommen“, sagt Bürgermeister Mauro Manzoni zum Giornale di Lecco. Man könne jedoch nicht die Lebensqualität der Einwohner dem Massentourismus opfern, so der Politiker.

Um dagegen vorzugehen, hat der Stadtrat nun – auf Basis einer Analyse der drängendsten Probleme – neue Vorschriften eingeführt, um Erscheinungsbild des Dorfes und Zusammenleben von Einheimischen und Touristen zu verbessern.

Größe von Reisegruppen beschränkt

Eine wesentliche Änderung betrifft dabei die Größe von Reisegruppen, die nun auf maximal 25 Personen beschränkt sind. Zudem ist es Reiseleitern nun verboten, Lautsprecher zu verwenden, um die Lärmbelästigung für Anwohner zu reduzieren. Gruppen sind weiters dazu verpflichtet, sich auf Fußwegen zu bewegen, ohne andere Menschen zu behindern. In einigen stark frequentierten Bereichen des Dorfes – zum Beispiel auf der „Liebesbrücke“ Passerella Giorgio Monico – ist das Verweilen während der Erklärungen des Guides untersagt.