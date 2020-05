USA: Verschwörungstheorien nach Tod eines Covid-19-Forschers

Bing Liu ist tot. Der 37-jährige chinesische Wissenschaftler wurde am vergangenen Wochenende in seinem Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania erschossen.

Der Tod Lius und der Fakt, dass er an der Universität von Pittsburgh am Coronavirus geforscht hatte, rief offenbar zahlreiche Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Der Immunologe sei vor seiner Ermordung kurz vor einem „ Durchbruch“ in seiner Forschung gestanden, hätten Kollegen berichtet. Welcher Durchbruch das war, konnte aber von den Medien bisher nicht aufgeklärt werden.

Bekannt sind aber mehrere Umstände seines Todes. Er wurde durch mehrere Schüsse aus nächster Nähe in seinem Haus in einer Vorstadt von Pittsburgh erschossen. Der Täter, Hao Gu, ein 46-jähriger IT-Fachmann, soll in einem Naheverhältnis zu Liu gestanden sein. Er habe sich nach dem Mord in seinem Auto nahe dem Haus selbst erschossen, berichtete die Polizei.

Der Tat soll ein „langer Streit“ vorangegangen sein, die beiden sollen „vertraut“ gewesen sein. Laut Polizei gebe es „Null Beweise“, dass der Mord mit Lius Forschung zu tun haben könnte.