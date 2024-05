Bei einem Flugzeugunglück im US-Staat Tennessee sind am 15. Mai drei Menschen ums Leben gekommen. "Es sieht danach aus, dass das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen ist", sagte Polizeisprecher Mark Elrod vom Sheriffbüro des Williamson County. Demnach waren drei Insassen an Bord der Maschine, nach Angaben der US-Transportsicherheitsbehörde eine Beech V35. Die Unglücksursache war laut Polizei unklar.