Umstrittene Methode: Mann in USA mit Stickstoff hingerichtet

In den USA sind am Donnerstag zwei Todesurteile vollstreckt worden. Im US-Staat Oklahoma wurde ein Mann mit einer tödlichen Spritze hingerichtet, während im Bundesstaat Alabama trotz internationaler Kritik zum zweiten Mal bei einer Hinrichtung in den USA Stickstoffgas zum Einsatz kam. Die Zahl der landesweiten Hinrichtungen in diesem Jahr erhöhte sich damit auf 18.