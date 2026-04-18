Welt

USA: Schwere Unwetter sollen am Wochenende kommen

Besonders der Mittlere Westen ist betroffen.
18.04.2026, 09:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Tornado bildet sich.

In großen Teilen der USA drohen am Wochenende schwere Unwetter mit Tornados, Überschwemmungen und Sturmböen. Meteorologen erwarten heftige Gewitter mit Starkregen und großem Hagel, die sich in den kommenden Tagen vom mittleren Westen der USA weiter ostwärts ausbreiten könnten. 

Besonders im Mittleren Westen wurden am Freitag US-Medienberichten zufolge bereits mehrere Tornados und schwere Gewitter gemeldet, unter anderem in den Bundesstaaten Illinois, Wisconsin und Minnesota.

"So trocken wie noch nie": Diese Regionen trifft es besonders

Millionen Menschen stehen unter Unwetterwarnungen. Auch Überschwemmungen bereiten Sorgen: In Teilen des Mittleren Westens fielen innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen, teils in der Größenordnung eines Monatsniederschlags.

In einigen Regionen herrschen ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit. Kommende Woche soll Meteorologen zufolge aber eine Kaltfront für Abkühlung sorgen.

Wetter Unwetter Vereinigte Staaten
Agenturen  | 

Kommentare