USA: Schwere Unwetter sollen am Wochenende kommen

In großen Teilen der USA drohen am Wochenende schwere Unwetter mit Tornados, Überschwemmungen und Sturmböen. Meteorologen erwarten heftige Gewitter mit Starkregen und großem Hagel, die sich in den kommenden Tagen vom mittleren Westen der USA weiter ostwärts ausbreiten könnten.

Besonders im Mittleren Westen wurden am Freitag US-Medienberichten zufolge bereits mehrere Tornados und schwere Gewitter gemeldet, unter anderem in den Bundesstaaten Illinois, Wisconsin und Minnesota.