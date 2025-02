Eine Tragödie ereignete sich in Wyoming, USA: Eine 32-jährige Mutter schoss auf ihre vier Töchter und beging danach Suizid. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.

Ein Mädchen überlebte die Tat

Die Ehefrau und Mutter – der Name ist bereits bekannt – schoss ihren vier Töchtern (9, 7 und je 2 Jahre alt; letztere wurden innerhalb eines Jahres geboren) direkt in den Kopf. Die Tat fand bei ihnen zuhause statt. Danach rief die 32-Jährige den Notruf und gab ab, dass auf ihre Töchter geschossen wurde. Sie gab zudem auch an, wo genau sich die schwer verletzten Kinder befinden würden, beendete den Anruf aber danach abrupt.

Als der Notarzt und die Polizei zum Tatort kamen, fanden sie nicht nur die vier kleinen Mädchen, sondern auch die schwer verletzte Mutter vor, die augenscheinlich nach dem Anruf die Waffe gegen sich selbst gerichtet hatte. Das siebenjährige Mädchen überlebte den Angriff ihrer Mutter, kämpft aber im Krankenhaus aktuell um ihr Leben. Ihre drei Geschwister starben noch vor Ort, auch die Frau erlag ihren Verletzungen.