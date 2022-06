US-Schauspieler Kevin Spacey vor Gericht in London erwartet

Im Prozess um Vorwürfe sexueller Übergriffe auf drei Männer wird der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey an diesem Donnerstag erstmals vor Gericht in London erwartet. Der 62-Jährige hatte bereits angekündigt, sich dem Strafverfahren stellen zu wollen. Er soll Medienberichten zufolge bereits in Großbritannien sein.

Ihm werden vier sexuelle Übergriffe auf drei Männer in den Jahren 2005 bis 2013 vorgeworfen. In einem Fall lautet die Anklage auf "penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung". Laut dem US-Sender ABC hatte Spacey zuvor mitgeteilt, er begrüße die Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft, die darauf hingewiesen habe, dass er das Recht auf einen fairen Prozess habe und so lange als unschuldig gelte, bis das Gegenteil bewiesen sei. "Ich werde mich gegen diese Vorwürfe verteidigen und bin optimistisch, dass meine Unschuld nachgewiesen wird", betonte der Schauspieler.