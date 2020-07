US-Polizisten wegen Selfie mit nachgestelltem Würgegriff gefeuert

Hinzugerufene Sanitäter verabreichten McClain ein Beruhigungsmittel. Der Mann erlitt auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und starb wenige Tage später.

Der Fall McClain war im Zuge der landesweiten Proteste gegen Rassismus wie andere vergangene Fälle von Polizeigewalt wieder in die Öffentlichkeit gerückt. Ausgelöst worden waren die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai in Minneapolis.