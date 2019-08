US-Millionär nach vier Jahren Flucht festgenommen

Das soll ihn nicht daran hindern, 2015 unterzutauchen. Als er nicht zu einer Verhörung erscheint, wird den Beamten schnell klar, dass Chadwick getürmt ist. Die Polizisten untersuchen seine Villa in Newport Beach erneut und finden Ratgeber, wie man untertaucht, Bücher, wie man seine Identität wechselt und auf der Flucht überlebt. Seine Kreditkarten belastet der Millionär bis aufs Limit, Konten räumt er leer. Nach Angaben der Ermittler versucht Chadwick die Polizei noch auf eine falsche Fährte zu locken, indem er Hinweise daraf hinterlässt, dass er sich nach Kanada abgesetzt haben könnte.

Von Chadwick fehlt jahrelang jede Spur – die Polizei verzweifelt, lobt 100.000 Belohnung aus und sucht Hilfe in der Bevölkerung. Im Herbst 2018 bittet sie in einem Podcast um Hinweise. Und die trudeln nach Ausstrahlung der Sendung auch ein: Chadwick, bereits auf der Liste der 15 meistgesuchten Verbrecher der USA, könnte sich in Mexiko aufhalten. In der Tat: Nach mehr als vier Jahren auf der Flucht wird der 55-Jährige nahe Mexiko-Stadt festgenommen.

In einer Pressekonferenz erklärt Jon Lewis, Polizeichef von Newport Beach, dass Chadwick viel gereist sei, maximal ein paar Wochen am selben Ort blieb. Anfangs sei er noch in Luxushotels abgestiegen, später tun es auch Motels. Mit Gelegenheitsjobs hält er sich über Wasser.

"Am Ende war es aber gute alte Polizeiarbeit, die zu seiner Ergreifung geführt hat", sagt Lewis. Chadwick wird in weiterer Folge in die USA augeliefert. Im Falle einer Verurteilung droht ihm nun lebenslange Haft.