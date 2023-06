US-Geheimdienst: Keine Beweise für Covid-19-Ursprung im Labor

Die Nationale Geheimdienstdirektion der USA (ODNI) hat nach eigenen Angaben keine Beweise dafür, dass das Covid-19-Virus aus einem staatlichen Forschungslabor im chinesischen Wuhan stammt. In einem neuen Bericht erklärte das ODNI-Büro am Freitag (Ortszeit), es gebe "keine Informationen", die jüngste Behauptungen stützen würden, nach denen drei Wissenschafter im Labor zu den ersten mit Covid-19 infizierten Menschen gehörten und das Virus möglicherweise selbst erzeugt hätten.

Gentechnik an Coronaviren

Zwar haben Wissenschafter in Wuhan dem Bericht zufolge Gentechnik an Coronaviren angewandt, die dem Covid-19-Virus ähnlich sind. Keine Belege gibt es aber demnach für die Vermutung, dass Forscher Gentechnik an dem spezifischen SARS-CoV-2-Virus, an einem eng verwandten "Vorläufervirus oder einem Grundvirus" angewandt haben könnten, der die Quelle der Pandemie sein könnte.

