Schweres Erdbeben vor Mexikos Küste

Mexiko ist der US-Erdbebenwarte USGS zufolge am Montag von einem Beben der Stärke 7,5 heimgesucht worden. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten aus Mexiko-Stadt von schwankenden Gebäuden. Das Epizentrum des Bebens lag den Angaben zufolge vor der Pazifikküste des Bundesstaates Michoacan in einer Tiefe von zehn Kilometern. US-Experten erklärten in einer ersten Stellungnahme, ein Tsunami sei nicht auszuschließen.