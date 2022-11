US-Foodbloggerin Julie Powell im Alter von 49 Jahren gestorben

Die in der Hollywood-Komödie "Julie & Julia" verewigte Foodbloggerin und Buchautorin Julie Powell ist tot.

Powell starb im Alter von 49 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, wie die New York Times am Dienstag unter Berufung auf ihren Ehemann berichtete. Sie verstarb demnach bereits am 26. Oktober bei sich zu Hause im Bundesstaat New York.

Kochabenteuer

Die von ihrem Verwaltungsjob gelangweilte Powell hatte sich Anfang der 2000er Jahre daran gemacht, binnen eines Jahres alle 524 Rezepte des Kochbuchklassikers "Mastering the Art of French Cooking, Volume 1" der Köchin Julia Child aus dem Jahr 1961 nachzukochen.

Die von vielen Pannen geprägten Kochabenteuer in der kleinen Küche ihrer New Yorker Wohnung hielt sie mit humorvollen und selbstironischen Texten in einem Blog fest - und wurde damit zu einer der ersten Foodbloggerinnen und zum Vorbild für viele andere Frauen.

Filmvorlage

Aus dem Projekt wurde das 2005 veröffentlichte Buch "Julie & Julia: 365 Tage, 524 Rezepte und 1 winzige Küche". Regisseurin Nora Ephron machte daraus den Film "Julie & Julia" (2009) mit Meryl Streep als Child und Amy Adams als Powell.

Die bekannte Foodbloggerin Deb Perelman zeigte sich am Dienstag "schockiert" über den Tod Powells. "Sie hat Child für eine neue Generation relevant gemacht und in frischem, unterhaltendem, das-ist-mein-echtes-Leben-Ton über das Kochen geschrieben, was damals selten war", schrieb Perelman im Kurzbotschaftendienst Twitter.