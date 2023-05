US-Ermittler: Schütze von Texas hatte "Gesinnung eines Neonazis"

Drei Tage nach der Bluttat in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas mit acht Toten haben sich die Ermittler zu dem mutmaßlichen Schützen geäußert. "Wir wissen, dass er die Gesinnung eines Neonazis hatte", sagte Hank Sibley von der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Entsprechende Tattoos und Aufnäher sowie die besondere Unterschrift des 33-Jährigen deuteten darauf hin. Sein Motiv sei aber weiterhin unklar.