Unwetternacht forderte in Italien sieben Todesopfer

Heftiger Wind und Starkregen halten Italien auch am frühen Dienstag fest im Griff: In fast allen Teilen des Landes galten Unwetterwarnungen, die Schulen blieben in großen Teilen des Landes geschlossen. Sieben Menschen kamen am Montag wegen den Unwettern ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

Südlich von Rom und Neapel wurden am Montag vier Menschen durch umstürzende Bäume getötet, wie die Behörden mitteilten. Nahe der ligurischen Hafenstadt Savona wurde eine 88-jährige Frau durch ein herabfallendes Fassadenteil erschlagen. Ein Mann starb in Feltre in der Dolomiten-Provinz Belluno.

Feuerwehrmann von Baum getroffen

Zu den Todesopfern zählt auch ein Feuerwehrmann aus dem Südtiroler St. Martin in Thurn. Er soll während des Einsatzes bei starkem Wind von einem Baum getroffen und dabei tödlich verletzt worden sein. "Wir trauern um einen unserer Kameraden, der bei einem Unwetter-Einsatz heute Nacht leider ums Leben gekommen ist", schrieb der Landesfeuerwehrverband in einem Posting auf Facebook.