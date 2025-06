Unwetter-Chaos in Italien: Erdrutsch unweit von Cortina, Notstand ausgerufen

Nach heftigen Unwettern in der norditalienischen Region Venetien ist es in der Nacht zum Montag in der Provinz Belluno in den Dolomiten zu einem Erdrutsch gekommen, der die Staatsstraße 51 "Alemagna" vor Cortina d'Ampezzo blockiert hat. Vor allem die Gemeinde Borca di Cadore war betroffen. Eine Schlammlawine ergoss sich über das Gebiet und brachte Tonnen von Geröll und Schlamm mit sich. Einige Bewohner - etwa zehn Personen - waren in ihren Häusern eingeschlossen.