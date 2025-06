Nach Unwetter: Mure verschüttet Landstraße am Mondsee

Die Regenfälle waren so heftig, dass eine Mure auf die Landstraße abging, die entlang des Mondsees führt. Die Straße wurde von den Geröllmassen blockiert. Wie der Abschnittsfeuerwehrkommandant Alexander Neuhauser berichtete, befand sich zum Glück zum Zeitpunkt der Vermurung kein Fahrzeug auf der Fahrbahn: „Ein Fahrzeug wäre wohl von der Mure in den Mondsee geschoben worden, die Leitschiene wurde wie ein Zündholz geknickt und ausgerissen.“

Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch rund 20 Personen in dem Zelt, sechs wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, schildert die Polizei. Der sehr starke Windstoß habe etwa 15 Sekunden gedauert. Er hob das etwa zehn mal 20 Meter große Festzelt des Feuerwehrfestes an und riss es um.

Unwetter haben laut Apa auch in Vorarlberg am Sonntagabend zu rund 40 Feuerwehreinsätzen geführt. In Gaißau (Bez. Bregenz) hat eine Windböe das Festzelt auf dem örtlichen Fußballplatz erfasst und umgestoßen.

Heftiger Hagel und Starkregen führen auch in der Steiermark zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. In Krieglach etwa wurde laut einem Bericht der Krone das Dach der Sparkasse zertrümmert, in Bad Aussee musste die Feuerwehr Verklausungen entfernen, im Eingangabereich einer Wohnanlage drohte Wasser in den Eingangsbereich zu gelangen.